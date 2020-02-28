"Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
Фронтмен украинской группы "Плач Єремії" Тарас Чубай на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Сипле сніг". Текст песни – стихи классика украинской литературы Ивана Франко, музыку написал Чубай. Ролик не имеет сюжета. В кадре появляется музыкант и исполняет песню. "Идея однопланового клипа у меня вынашивалась годами", – признался Чубай в комментарии программе "Сніданок з "1+1" на телеканале "1+1". Он отметил, что эта песня о чувствах без взаимности. "Эта песня не о погоде, а о состоянии души", – сказал певец.
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