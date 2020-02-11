"Сопротивление". Вышел трейлер фильма с Айзенбергом. Видео
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер фильма "Сопротивление". В центре сюжета деятельность группы еврейских бойскаутов, которые во время Второй мировой войны работали с французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни 10 тыс. сирот. Режиссер – Хонатан Якубович. Роли исполнили Джесси Айзенберг, Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поузи. Мировая премьера картины запланирована на 27 марта 2020 года.
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