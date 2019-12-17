﻿Василий Хмельницкий откроет UNIT.City Kharkiv в марте 2020 года

Инновационные кластеры UNIT.City и UNIT.City Kharkiv помогут остановить "утечку мозгов", заявил украинский предприниматель Василий Хмельницкий.

UNIT.City Kharkiv – первый инновационный кластер на востоке Украины – официально начнет свою работу в марте 2020 года. Об этом в четверг, 12 декабря, во время презентации проекта в Харькове рассказал его основатель, украинский предприниматель Василий Хмельницкий. Бизнесмен убежден, что открытие парков и инновационных кластеров в регионах позволит Украине решить множество социальных вопросов, в том числе – проблему "утечки мозгов".

"Мы видим, с какими проблемами сталкивается наша страна. Молодежь уезжает за границу. И, чтобы вы понимали, есть 95% вероятности того, что талантливые люди, которые уехали, уже не вернутся. Потому что сегодня все развитые страны уделяют внимание только одному: не территориям, а талантам, умным людям. У нас страна учит ребенка в школе до 16 лет, потом в институте до 22, а потом талантливейших другие страны принимают к себе. Дают им дешевые кредиты и так далее. И они больше к нам не возвращаются", – отметил Хмельницкий.

Он рассказал, что задался вопросом, "как построить такую экосистему, чтобы наш бизнес, наши предприниматели были успешные и достигали успеха в нашей стране?".

"И вот мы создали UNIT.City. Мы начали его строить три года назад в Киеве. UNIT.City – это "город в городе", который настроен на высокие технологии, новации. И мы считаем, что, создав такие условия, как в Кремниевой долине, мы остановим или хотя бы приостановим миграцию наших талантов", – заявил основатель UNIT.City.

По мнению бизнесмена, качественные современные образовательные программы будут способствовать улучшению кадрового рынка и росту экономики страны.

"По факту, когда мы создали акселератор, когда создали школу и университет, мы увидели, что как раз школа и университет создают те новые таланты, которые уже достигают успеха у нас. И мы поняли, что такая же модель может работать в любом крупном городе. И как раз я дошел до того, что первый свой проект, который я хочу внедрить в регионах, который может дать новые возможности предпринимателям и бизнесу, – в Харькове. Мы сегодня не открываемся, мы открываемся в марте. Сегодня мы делаем такое промо: показываем возможности. И я надеюсь, вам это понравится. Наша задача – сделать так, чтобы вы стали успешными. И сделали это в нашей стране", – резюмировал Хмельницкий.

В публичной дискуссии на тему "Экосистема для успешного развития бизнеса", которая прошла в UNIT.City Kharkiv, также приняли участие СЕО UNIT.City Доминик Пиотет и основатель Promodo, соучредитель и член наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster Александр Колб. Модератором дискуссии выступил Роман Катеринчук – основатель IT-компании Artjoker, соучредитель компании MyCredit и член наблюдательного совета Kharkiv IT Cluster. Предприниматели пытались ответить на вопрос о том, как должен меняться бизнес, чтобы создавать продукты, отвечающие глобальным вызовам времени, какая экосистема будет способствовать развитию бизнеса в регионах и какие условия необходимы для того, чтобы лучшие специалисты не эмигрировали и видели реальную перспективу для роста в Украине.

Известно, что инновационный кластер UNIT.City Kharkiv дублирует экосистему UNIT.City и непосредственно с ней связан. На его территории будут коворкинг, офисы, RnD-центры и многое другое.

Как отметил Василий Хмельницкий, помогать развивать в регионе малый и средний бизнес, которые создают рабочие места, будут Unit School of Business и производственный акселератор INDAX. А подготовкой высококачественных специалистов в сфере инноваций уже занимается UNIT Factory Kharkiv – IT-школа, в которой обучение проходит по уникальной программе ucode, разработанной совместно специалистами UNIT Factory и НТУ "ХПИ". Выпускники UNIT Factory работают в ведущих компаниях и запускают собственные инновационные проекты.

Фото: Пресс-служба UNIT.City Kharkiv

Василий Хмельницкий – основатель холдинговой компании UFuture, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Компания имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, которые она инвестировала, составляет более $1 млрд.