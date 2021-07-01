1 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, кто родился и умер в этот день

Среди национальных праздников 1 июля в Украине отмечают День архитектуры, в Турции – День военно-морских сил, в Китай – День основания Коммунистической партии, в Канаде – День Канады.
В православной традиции сегодня именины у Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Никанора, Сергея, Платона, Романа, Николая.
Этот день в истории:
- в 1877 году начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал англичанин Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг;
- в 1911 году польский биохимик Казимеж Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты;
- в 1915 году первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннет Келлерман обнажилась в фильме "Дочь богов";
- в 1969 году в Дании впервые в мире разрешены выпуск и распространение порнографической продукции;
- в 2014-м Верховная Рада Украины учредила орден героев Небесной сотни.
ВИДЕО
10-минутная сжатая реконструкция утраченного фильма 1915 года "Дочь богов", в котором впервые была сцена обнажения. Фильм снимался на Ямайке. Это первый американский фильм, который стоил более миллиона долларов. Видео: Trench Art Productions / YouTube
В этот день родились:
- в 1889-м – Вера Мухина, русский советский скульптор, автор композиции "Рабочий и колхозница";
- в 1909-м – Серго Закариадзе, грузинский актер театра и кино, мастер художественного слова, известен по главной роли в фильме "Отец солдата";
- в 1925-м – Клара Лучко, советская киноактриса, народная артистка СССР;
- в 1961-м – принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза;
- в 1962-м –Владислав Ерко, украинский художник-иллюстратор, известен своими работами для издательства "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га";
- в 1967-м – Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.
В этот день умерли:
- в 2002-м – убит Михаил Круг, российский певец шансона, автор и исполнитель песни "Владимирский централ", ему было 40 лет;
- в 2004-м – Марлон Брандо, американский актер театра и кино, лауреат премии "Оскар", ему было 80 лет;
- в 2009-м – Людмила Зыкина, певица, народная артистка СССР, 80 лет.