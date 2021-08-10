10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают Всемирный день льва Фото: depositphotos.com

Биодизель – это альтернатива дизельному топливу. Его изготавливают из биологических ингредиентов вроде растительных масел или животных жиров. Биодизель безопасен для экологии и может применяться в дизельных двигателях практически без изменения конструкции или модификации.

10 августа 1893 в немецком городе Аугсбург Рудольф Дизель испытал свой первый одноцилиндровый двигатель, работавший на топливе, в основе которого было арахисовое масло. Двигатель взорвался и едва не убил изобретателя. Но уже в 1900 году на всемирной выставке в Париже Дизель, продемонстрировав свой двигатель, получил главную награду.

Цель учреждения Международного дня биодизеля – напомнить о преимуществах экологически чистого топлива, а именно о резком уменьшении углекислого газа, снижении копоти, отсутствии вредных отходов, безопасности для животного и растительного мира.

В православной традиции сегодня именины у Ивана, Остапа, Моисея, Никанора, Николая, Павла, Прохора, Сергея и Тимона, а также у Анастасии, Антонины, Елены и Ирины.

Согласно народным приметам: