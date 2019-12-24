100 лет эволюции причесок девочек показали в коротком ролике. Видео
На YouTube-канале журнала Allure разместили ролик, посвященный 100-летней эволюции. Видео охватывает период с 1920-х по 2019 год. В подборке продемонстрировали хвост, украшенный бантом, кудри, как у юной звезды 1930-х Ширли Темпл, "накрахмаленные" косички, как у Пеппи Длинный Чулок, прически с челкой, выпрямленными волосами и высокими хвостами на макушке.
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