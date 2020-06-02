100-летнюю эволюцию макияжа дрэг-квин показали в коротком ролике. Видео
На YouTube-канале журнала Allure разместили ролик, в котором показали 100 лет эволюции макияжа дрэг-квин. Видео охватывает период с 1920-х по 2010-е годы. Модели продемонстрировали вечерний макияж, присущий 1920–1930-м годам со стрелками и темной помадой, акварельный макияж 1940-х, высокие рисованные брови 1950-х. Жирные стрелки накрасили модели, представляющей 1960-е, графические – модели, презентующей 1970-е годы. В 1980-х был популярен яркий цвет волос и персиковая помада, в 1990-х – розовая. Трендами 2000-х в макияже дрэг-квин стали "радужные" тени, 2010-х – накладные ресницы.
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