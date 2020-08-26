155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе

35-летняя американская модель с пышными формами Тесс Холлидей, вес которой составляет 155 килограммов, показала, как выглядит в коротких шортах.

35-летняя пышнoтeлaя американская мoдeль Тecc Хoллидeй 25 августа на своей странице в Instagram обнародовала селфи-фото, на котором запечатлена в коротких шортах и короткой майке, обнажающей живот.

Лицо модели было прикрыто защитной маской с цветочным принтом.

При росте 165 см вес Холлидей составляет 155 кг. Модель носит 58-й размер одежды. В 2018 году фото модели на своей обложке разместил женский журнал Cosmopolitan.

Холлидей – мать двух сыновей.