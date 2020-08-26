Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2020
 
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155-килограммовая модель Хoллидeй позировала в мини-шортах и топе

35-летняя американская модель с пышными формами Тесс Холлидей, вес которой составляет 155 килограммов, показала, как выглядит в коротких шортах.

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Вес Холлидей составляет 155 килограммов
Вес Холлидей составляет 155 килограммов
Фото: tessholliday / Instagram

35-летняя пышнoтeлaя американская мoдeль Тecc Хoллидeй 25 августа на своей странице в Instagram обнародовала селфи-фото, на котором запечатлена в коротких шортах и короткой майке, обнажающей живот.

Лицо модели было прикрыто защитной маской с цветочным принтом. 

При росте 165 см вес Холлидей составляет 155 кг. Модель носит 58-й размер одежды. В 2018 году фото модели на своей обложке разместил женский журнал Cosmopolitan. 

Холлидей – мать двух сыновей.

Теги: Тесс Холлидей, модель
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