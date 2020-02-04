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04 февраля, 2020
 
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"19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг". Жена Арфуша поздравила его с личным праздником

Украинская светская львица Лида Петрова заявила, что об их с медиаменеджером Валидом Арфушем истории любви можно писать книги и снимать фильмы.

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Петрова: Мой воздух, моя вселенная, с годами любовь приобретает другой цвет, вкус, запах, подобно дорогому вину
Петрова: Мой воздух, моя вселенная, с годами любовь приобретает другой цвет, вкус, запах, подобно дорогому вину
Фото: omtaratutaraom / Instagram

Жена медиаменеджера, вице-президента по региональному развитию телеканала Euronews Валида Арфуша Лида Петрова на своей странице в Instagram поздравила супруга с 19-летием отношений. 

"Мой воздух, моя вселенная, с годами любовь приобретает другой цвет, вкус, запах, подобно дорогому вину, истинный вкус любви можно ощутить, только испытав его временем. Вот уже 19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг, живем, растем вместе, учимся, развиваемся, строим, чувствуем, воспитываем детей. Любим любить жизнь и все, что в ней есть: наших замечательных детей, семью, дом, друзей, нашу маленькую вселенную, которую мы создали для нас, но, как оказалось, не только для нас, но и для многих людей, которых, возможно, мы даже не знаем, но они знают про нашу историю любви! Историю, про которую можно писать книги, снимать фильмы! Но, самое главное, эта история не имеет ни конца, ни начала, она имеет только бесконечный поток любви. Вселенской любви", – написала она. 

Арфуш и Петрова официально оформили отношения в сентябре 2015-го. До этого они жили 14 лет в гражданском браке. У пары трое совместных детей: Хлое-Адель, Адам и Эмили. У Арфуша также есть сын Карим и дочь Елизавета от предыдущих отношений.

Теги: любовь, Лида Петрова, Валид Арфуш
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