"1917". Вышел финальный трейлер фильма с Маккеем, Чэпменом и Камбербэтчем. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили финальный трейлер фильма "1917". События картины происходит во время Первой мировой войны. Рассказ ведут двое молодых солдат. Режиссер – Сэм Мендес. Роли исполнили Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дэниэл Мейс. Релиз картины в мире стартует 25 декабря 2019 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.