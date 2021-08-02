2 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня, 2 августа, до конца 2021 года остался 151 день Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1769 году – испанцы основали поселение Нуэстра Сеньора ла Рейна де Лос Анджелес де Порциунцила, сейчас это американский город Лос-Анджелес, один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения;

в 1906-м – в Португалии создан футбольный клуб "Порту";

в 1992-м – на летних олимпийских играх в Барселоне белорусский гимнаст Виталий Щербо за один день выиграл четыре золотые медали

В этот день родились:

в 1892-м – Джек Леонард Уорнер, младший из четырех братьев-основателей американской кинокорпорации Warner Brothers;

в 1932-м Питер О'Тул, английский актер, восемь раз номинировался на кинопремию "Оскар". В 2003 году ему вручили почетный "Оскар". Прославился ролями в картинах "Калигула", "Как украсть миллион", "Лоуренс Аравийский", "Трюкач";

в 1975-м – Наталья Могилевская, украинская певица, продюсер и телеведущая.

В этот день умерли: