27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают Всемирный день туризма Фото: depositphotos.com

Сегодня Всемирный день туризма. Праздник был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации. 27 сентября было выбрано потому, что именно в этот день в 1970 году был принят устав организации.

Основная цель праздника – популяризация туризма и его развитие, а также чествование тех, кто непосредственно занят в этой сфере бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, персонала отельного бизнеса – всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

В Украине сегодня тоже День туризма. Дата был учреждена в 1998 году указом второго президента Леонида Кучмы.

В православной традиции сегодня именины у Ивана, в католической – у Адольфа, Амадея, Гая, Винцента, Дамианта, Космы.

Согласно народным приметам: