29 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

Каждый год 29 июня отмечается Всемирный день тропиков Фото: un.org

Среди национальных праздников сегодня Непал отмечает День риса, Гренада – День рыбака, Эквадор – День инженера.

В православной традиции сегодня именины у Тихона и Михаила. В католической – у Павла и Петра.

Этот день в истории:

в 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу. Бразильская сборная считается самой успешной национальной командой в истории футбола: на ее счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002);

в 1964 году изобретен пульт дистанционного управления телевизором;

в 2007 году в США поступил в продажу первый в мире iPhone.

В этот день родились:

в 1900-м – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик;

в 1936-м – Резо Габриадзе, грузинский киносценарист, режиссер-кукольник, художник, скульптор;

в 1939-м – Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, известен по фильмам "Черная курица, или Подземные жители" и "Новые приключения янки при дворе короля Артура";

в 1944-м – Гэри Бьюзи, американский актер, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную роль в фильме "История Бадди Холли";

в 1947-м – Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "ТотКтоПрошелСквозьОгонь".

В этот день умерли:

в 1998-м – Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, ей было 69 лет;

в 2016-м – на Донбассе пророссийскими боевиками убит Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы. Ему был 41 год;

в 2017-м – Олег Яковлев, российский певец, участник группы "Иванушки International", 47 лет.

Согласно народным приметам, в этот день "заканчивается молодое лето и подходит зрелое".