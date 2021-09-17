300 гостей и румынский президент. Теннисистка Симона Халеп показала, как прошла ее свадьба с бизнесменом из Македонии

Спортсменка во время свадьбы была в золотистом длинном платье, а ее избранник в – в классическом костюме.
Халеп оставила публикацию без комментариев. Издание "Большой теннис Украины" сообщает, что пара встречалась около двух лет, а обручилась в июне.
Свадебная церемония проходила в присутствии 300 гостей, среди которых был и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Румынский спортивный телеканал Digi Sport отмечает, что после регистрации брака теннисистка возьмет фамилию мужа и станет Симоной Халеп-Юрук.
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Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Ранее она не была замужем, а ее муж дважды состоял в браке.