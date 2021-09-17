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17 сентября, 2021
 
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300 гостей и румынский президент. Теннисистка Симона Халеп показала, как прошла ее свадьба с бизнесменом из Македонии

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Халеп и Юрук встречались около двух лет
Халеп и Юрук встречались около двух лет
Фото: simonahalep / Instagram

Экс-первая ракетка мира, 29-летняя румынская теннисистка Симона Халеп 16 сентября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена во время церемонии бракосочетания с 42-летним бизнесменом из Македонии Тони Юруком.

Спортсменка во время свадьбы была в золотистом длинном платье, а ее избранник в – в классическом костюме. 

Халеп оставила публикацию без комментариев. Издание "Большой теннис Украины" сообщает, что пара встречалась около двух лет, а обручилась в июне.

Свадебная церемония проходила в присутствии 300 гостей, среди которых был и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Румынский спортивный телеканал Digi Sport отмечает, что после регистрации брака теннисистка возьмет фамилию мужа и станет Симоной Халеп-Юрук. 

Контекст:

Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде. 

Ранее она не была замужем, а ее муж дважды состоял в браке.

Теги: Румыния, теннис, свадьба, Клаус Йоханнис, Симона Халеп
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