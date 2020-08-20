36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel

36-летняя американская актриса и режиссер Оливия Уайлд в качестве режиссера приступила к работе над новым совместным проектом компаний Marvel и Sony Pictures. Об этом 19 августа сообщило издание Deadline со ссылкой на собственные источники.
Детали проекта издатели держат в секрете.
Уайлд, реагируя на публикацию Deadline, скопировала ссылку на статью в свой Twitter и проиллюстрировала ее изображением паука, вероятно, намекая, что главным персонажем будет супергерой из киновселенной Marvel – Женщина-паук.
August 19, 2020
Уайлд родилась в 1994 году. Карьеру в кину она начала в качестве помощника режиссера по кастингу. Известность актрисе принесла роль доктора Реми Хедли по кличке Тринадцать в сериале "Доктор Хаус".
Уайлд также заявила о себе как о режиссере, сняв комедийный фильм "Образование".