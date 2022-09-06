41-летняя Лима в третий раз стала матерью

"Голубой – теперь наш любимый цвет – цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир", – написала она.

Лима отметила, что сын родился 29 августа. Родители назвали сына Цианом.

Контекст:

Адриана Лима родилась 12 июня 1981 года. Известность она получила как одна из ангелов Victoria's Secret и лицо косметической компании Maybelline. От первого брака с сербским баскетболистом Марко Яричем у Лимы есть две дочери: Валентина (2009) и Сиенна (2012). Супруги развелись в 2016 году.

Отцом новорожденного сына Лимы является американский продюсер Андре Леммерс. Они вместе с 2021 года.