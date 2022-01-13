42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни

"Мы все почувствовали давление в это время перемен. Все меняется, и наша семья не исключение. Мы говорим об этом не потому, что это достойно освещения, а для того, чтобы сделать все с достоинством и честно. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором ей стоит быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы стремимся быть", – написал он.



Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Момоа и Боне поженились в 2017 году после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Лола Айолани (2007) и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха (2008). Боне старше Момоа на 12 лет.

От предыдущего брака с музыкантом и актером Ленни Кравицом у Боне есть дочь Зои Кравиц (1988).

Момоа прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких, как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида".

Боне прославилась благодаря роли в американском ситкоме "Шоу Косби".