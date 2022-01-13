Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2022
 
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42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни

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В браке у Момоа и Боне родилось двое детей
В браке у Момоа и Боне родилось двое детей
Фото: ЕРА

42-летний американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа 13 января в Instagram заявил, что разводится со своей женой, 54-летней американской актрисой Лизой Боне.

"Мы все почувствовали давление в это время перемен. Все меняется, и наша семья не исключение. Мы говорим об этом не потому, что это достойно освещения, а для того, чтобы сделать все с достоинством и честно. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором ей стоит быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы стремимся быть", – написал он. 

Контекст:

Момоа и Боне поженились в 2017 году после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Лола Айолани (2007) и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха (2008). Боне старше Момоа на 12 лет.

От предыдущего брака с музыкантом и актером Ленни Кравицом у Боне есть дочь Зои Кравиц (1988).

Момоа прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких, как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида".

Боне прославилась благодаря роли в американском ситкоме "Шоу Косби".

Теги: актер, семья, развод, Джейсон Момоа, Ленни Кравиц, Зои Кравиц
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