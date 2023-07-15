Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2023
 
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45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи

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Джонсон: Оценка биомаркеров не выявила преимуществ
Джонсон: Оценка биомаркеров не выявила преимуществ
Фото: bryanjohnson_ / Instagram

45-летний американский миллиардер Брайан Джонсон, который переливал себе кровь своего 17-летнего сына для омоложения, а свою отдавал для переливания 70-летнему отцу, отказался от этой практики.

Об этом он заявил в Twitter, отметив, что метод себя не оправдал.

"Оценка биомаркеров не выявила преимуществ. Обмен молодой плазмы может быть полезен для биологически более старшего населения или при определенных состояниях. В моем случае не накладываются преимущества поверх моих существующих вмешательств. Многообещающими являются альтернативные методы плазмафереза или фракций молодой плазмы. Результаты моего отца еще ожидаются", – написал он.

До того, как вливать себе кровь 17-летнего сына, 45-летний американец пользовался услугами молодого анонимного донора, тщательно проверив его, чтобы убедиться, что человек имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и ничем не болеет.

Джонсон верил, что кровь молодых людей поможет ему омолодиться. 

Контекст:

Джонсон ранее возглавлял компанию Braintree, которая занимается цифровыми платежами. После продажи предприятия он основал компанию Kernel.

Известно, что Джонсон тратит миллионы долларов в год на медицинскую диагностику и лечение, сочетая это с тщательно разработанным режимом питания, сна и физических упражнений для того, чтобы замедлить или даже предотвратить старение. С Джонсоном работает команда врачей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: медицина, здоровье, миллиардер, старение, омоложение, Брайан Джонсон
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