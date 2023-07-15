45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи

Об этом он заявил в Twitter, отметив, что метод себя не оправдал.

"Оценка биомаркеров не выявила преимуществ. Обмен молодой плазмы может быть полезен для биологически более старшего населения или при определенных состояниях. В моем случае не накладываются преимущества поверх моих существующих вмешательств. Многообещающими являются альтернативные методы плазмафереза или фракций молодой плазмы. Результаты моего отца еще ожидаются", – написал он.

До того, как вливать себе кровь 17-летнего сына, 45-летний американец пользовался услугами молодого анонимного донора, тщательно проверив его, чтобы убедиться, что человек имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и ничем не болеет.

Джонсон верил, что кровь молодых людей поможет ему омолодиться.

Discontinuing therapy: completed 6, 1L young plasma exchanges. 1x/mo (1 w/ my son). Evaluated biomarkers from biofluids, devices and imaging, no benefits detected.



Young plasma exchange may be beneficial for biologically older populations or certain conditions. Does not in my… — Zero (@bryan_johnson) July 5, 2023