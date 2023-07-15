45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи

Об этом он заявил в Twitter, отметив, что метод себя не оправдал.
"Оценка биомаркеров не выявила преимуществ. Обмен молодой плазмы может быть полезен для биологически более старшего населения или при определенных состояниях. В моем случае не накладываются преимущества поверх моих существующих вмешательств. Многообещающими являются альтернативные методы плазмафереза или фракций молодой плазмы. Результаты моего отца еще ожидаются", – написал он.
До того, как вливать себе кровь 17-летнего сына, 45-летний американец пользовался услугами молодого анонимного донора, тщательно проверив его, чтобы убедиться, что человек имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и ничем не болеет.
Джонсон верил, что кровь молодых людей поможет ему омолодиться.
Discontinuing therapy: completed 6, 1L young plasma exchanges. 1x/mo (1 w/ my son). Evaluated biomarkers from biofluids, devices and imaging, no benefits detected.— Zero (@bryan_johnson) July 5, 2023
Young plasma exchange may be beneficial for biologically older populations or certain conditions. Does not in my…
Джонсон ранее возглавлял компанию Braintree, которая занимается цифровыми платежами. После продажи предприятия он основал компанию Kernel.
Известно, что Джонсон тратит миллионы долларов в год на медицинскую диагностику и лечение, сочетая это с тщательно разработанным режимом питания, сна и физических упражнений для того, чтобы замедлить или даже предотвратить старение. С Джонсоном работает команда врачей.