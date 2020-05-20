47-летний Лоу в шестой раз станет отцом – СМИ

Британский актер Джуд Лоу является отцом троих дочерей и двоих сыновей, рожденных в предыдущих отношениях. В браке с 32-летней Филиппой Коэн актер вскоре снова станет отцом, сообщает Daily Mail.

47-летний британский актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз – его супруга, 32-летняя психолог Филиппа Коэн ждет ребенка. Снимки актера с беременной женой 19 мая опубликовал таблоид Daily Mail.

По информации издания, супруги вместе прогуливались в северной части Лондона. Лоу женился на Коэн в мае 2019 года.

В настоящее время Лоу является отцом пятерых детей. Дочь и двоих сыновей ему родила первая супруга, актриса Сэйди Фрост, с которой актер прожил в браке шесть лет. Пара рассталась в 2003 году.

В 2009 году новозеландская модель Саманта Берк родила актеру дочь Софию, а в 2015-м Лоу стал отцом в пятый раз – певица Кэтрин Хардинг родила от него дочь Аду.