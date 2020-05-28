47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына

Российская актриса Мария Миронова назвала появление на свет младшего сына Федора лучшим подарком за последние 27 лет – именно столько составляет разница в возрасте между ее детьми. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав в свой день рождения селфи с сыном – 28 мая дочери советского артиста Евгения Миронова исполнилось 47 лет.
"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", – подписала опубликованное фото актриса, прикрыв лицо ребенка картинкой в виде сердца.
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Моя жизнь,моя радость и Силы♥ * ,моя молодость и лучший за последние 27 лет Подарок♥ * #какпродлитьмолодость #давоттак
Мария Миронова – дочь советской актрисы Екатерины Градовой и актера Андрея Миронова. Она родилась в 1973 году в Москве.
О рождении второго сына Федора Миронова сообщила в начале октября 2019 года. Имя отца ребенка актриса не афиширует.
У Мироновой есть старший сын Андрей, которого она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.