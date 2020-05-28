47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына

Российская актриса Мария Миронова, дочь советского артиста Андрея Миронова, в свой день рождения обнародовала фото с младшим сыном Федором, которого родила осенью 2019 года.

Миронова во второй раз стала матерью в 46 лет Фото: mariya_mironova_actress / Instagram

Российская актриса Мария Миронова назвала появление на свет младшего сына Федора лучшим подарком за последние 27 лет – именно столько составляет разница в возрасте между ее детьми. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав в свой день рождения селфи с сыном – 28 мая дочери советского артиста Евгения Миронова исполнилось 47 лет.

"Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок", – подписала опубликованное фото актриса, прикрыв лицо ребенка картинкой в виде сердца.

Мария Миронова – дочь советской актрисы Екатерины Градовой и актера Андрея Миронова. Она родилась в 1973 году в Москве.

О рождении второго сына Федора Миронова сообщила в начале октября 2019 года. Имя отца ребенка актриса не афиширует.

У Мироновой есть старший сын Андрей, которого она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.