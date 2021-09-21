51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери

По словам модели, ей невероятно повезло иметь ребенка мечты.

Таблоид отмечает, что Кэмпбелл впервые прокомментировала свое материнство в публичном разговоре. При этом модель не называет имя дочери, а также скрывает, кто является ее отцом и при каких обстоятельствах ребенок родился на свет. О том, что была беременной, она не сообщала.

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила.