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21 сентября, 2021
 
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51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери

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В мае 2021 года Кэмпбелл заявила, что у нее есть дочь
В мае 2021 года Кэмпбелл заявила, что у нее есть дочь
Фото: naomi / Instagram

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл 17 сентября в интервью BBC назвала свою четырехмесячную дочь независимой и очень умной, пишет таблоид Page Six.

По словам модели, ей невероятно повезло иметь ребенка мечты.

Таблоид отмечает, что Кэмпбелл впервые прокомментировала свое материнство в публичном разговоре. При этом модель не называет имя дочери, а также скрывает, кто является ее отцом и при каких обстоятельствах ребенок родился на свет. О том, что была беременной, она не сообщала.

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. 

Теги: дети, Наоми Кэмпбелл, модель
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