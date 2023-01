52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео

Кэри предстала танцующей в окружении балета в черном боди и колготках, обернутая белым боа. Певица показала фигуру в полный рост.

It's a wrap for you, boy! – написала она. Это можно перевести как "Это обертка для тебя, мальчик!".

В финале ролика мужчина показал перед камерой блюдо с разрезанным на нем роллом.