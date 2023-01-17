52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео

Кэри предстала танцующей в окружении балета в черном боди и колготках, обернутая белым боа. Певица показала фигуру в полный рост.
It's a wrap for you, boy! – написала она. Это можно перевести как "Это обертка для тебя, мальчик!".
В финале ролика мужчина показал перед камерой блюдо с разрезанным на нем роллом.
@mariahcarey It’s a wrap for you boy! #itsawrap #moaia * its a wrap for you baby. - *
Кэри родилась 27 марта 1970 года. Дебютный альбом она выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.
С 1993-го по 1997 год Кэри была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому в 2011 году родила двоих детей – дочь Монро Кэннон и сына Мороккана Скотта Кэннона.