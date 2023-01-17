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17 января, 2023
 
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52-летняя Кэри снялась в полный рост в боди и колготках. Видео

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Кэри: Это обертка для тебя, мальчик!
Кэри: Это обертка для тебя, мальчик!
Фото: mariahcarey / Instagram

52-летняя американская певица Мэрайя Кэри опубликовала 16 января в TikTok ролик, в котором исполнила отрывок из своей песни It's A Wrap.

Кэри предстала танцующей в окружении балета в черном боди и колготках, обернутая белым боа. Певица показала фигуру в полный рост.

It's a wrap for you, boy! – написала она. Это можно перевести как "Это обертка для тебя, мальчик!".

В финале ролика мужчина показал перед камерой блюдо с разрезанным на нем роллом.

Контекст:

Кэри родилась 27 марта 1970 года. Дебютный альбом она выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.

С 1993-го по 1997 год Кэри была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому в 2011 году родила двоих детей – дочь Монро Кэннон и сына Мороккана Скотта Кэннона.

Теги: видео, фигура, Мэрайя Кэри, певица, ролик
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