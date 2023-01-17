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17 января, 2023
 
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"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" Лопес показала пресс и декольте

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Летом 2023 года Лопес отметит 54-летие
Летом 2023 года Лопес отметит 54-летие
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в спортивном костюме и топе. Видео разместили 16 января на Instagram-странице напитка для спортсменов Body Armor.

Лопес продегустировала новые напитки. В ролике она засветила пресс и декольте.

"Как эта женщина не стареет? Ей 53! Прекрасная!" – прокомментировала подписчица benniferprotect.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: видео, Дженнифер Лопес, актриса, певица, ролик, декольте, пресс
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