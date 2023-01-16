"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул

"Ангел или дьявол", – написала она.

Квиткова показала, как ей делали макияж. Блогер в начале ролика предстала в спортивном костюме цвета слоновой кости, а в конце – в черном корсете, микрошортах и кружевных колготках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

"Это невероятно красиво", – отметила подписчица the_portupeya.

"Боже, это просто пожар", – отметила julia_llyashenko.

Квиткова также опубликовала ролик, в котором, представ в том же образе, что и в предыдущем ролике, оседлала стул перед камерой.

"Неудержимая", – написала она.

Блогер отметила, что работала с фотографом Лесей Кошевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)