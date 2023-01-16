Бульвар Шоубиз
 
16 января, 2023
 
Новости

"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул

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Квиткова: Неудержимая
Квиткова: Неудержимая
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя блогер Дарья Квиткова 16 января в Instagram опубликовала видео, в котором показала бэкстейдж своей новой фотосессии.

"Ангел или дьявол", – написала она.

Квиткова показала, как ей делали макияж. Блогер в начале ролика предстала в спортивном костюме цвета слоновой кости, а в конце – в черном корсете, микрошортах и кружевных колготках.

"Это невероятно красиво", – отметила подписчица the_portupeya.

"Боже, это просто пожар", – отметила julia_llyashenko.

Квиткова также опубликовала ролик, в котором, представ в том же образе, что и в предыдущем ролике, оседлала стул перед камерой.

"Неудержимая", – написала она.

Блогер отметила, что работала с фотографом Лесей Кошевой.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

17 июля 2022 года Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.

Теги: видео, Холостяк, фотосессия, блогеры, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, макияж, блогер, ролик, корсет
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