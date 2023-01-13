35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника

На фото цветы запечатлены в салоне автомобиля.

"Доброе утро! Кто?" – спросила Никитюк.

Никитюк предположила, что букет ей могли подарить блогер Богдан Буше или телеведущий Слава Демин. Она добавила, что это точно не блогер Олег Машуковский, являющийся открытым гомосексуалом.

Телеведущая показала букет, держа его в руках.

Контекст:

Личную жизнь Никитюк не комментирует.

Демин в сентябре 2022 года заявил, что не знает, есть ли у Никитюк мужчина. "Я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – добавил он.

Никитюк в январе 2023 года обратилась к своим знакомым мужчинам, которые в соцсетях прокомментировали информацию в СМИ о том, что у них якобы есть отношения с Никитюк. Среди них были упомянутый Никитюк Буше и Машуковский.