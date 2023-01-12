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12 января, 2023
 
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"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Loboda: Закат
Loboda: Закат
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 11 января в Instagram разместила фото, для которого позировала в облегающем платье.

Loboda позировала вполоборота к камере, подчеркнув бюст и бедра. Певица сфотографирована на природе.

"Закат", – написала она.

"Такая люксовая", – прокомментировал подписчик sergeevich.

"Как всегда, огонь", – написала qeen_lobodaofficial.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноября – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: платье, Loboda, певица, фото, природа, бюст
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