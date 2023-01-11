Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
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"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье

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Сопонару: Жду чуда
Сопонару: Жду чуда
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 11 января в Instagram опубликовала фото, для которого позировала на фоне наряженной елки.

"Жду чуда", – написала она.

Сопонару позировала в белом платье с корсетом и пышной юбкой.

"Вы – как принцесса, такая невероятная, красивая, шикарная. Нет, вы и есть принцесса, которая ждет чуда", – заявила подписчица _anna_mylove_.

"Вау, какая красота!" – написал yurii.fan.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: платье, студия Квартал 95, фото, Ирина Сопонару, Лига смеха, корсет
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