Каменских поделилась новым фото без Потапа

"Это еще одна возможность выразить благодарность нашим волонтерам, помогающим создавать надежный тыл; медикам, которые спасают жизнь даже в темноте; спасителям, для которых каждая жизнь важна; украинским мамам, которые каждый день спасают своих детей, делают все, чтобы уберечь их детство и обеспечить наше будущее; энергетикам, приближающим победу света над тьмой; украинским общинам по всему миру, которые выходят на площади с украинскими флагами и не дают миру забыть о нашей стране; всем, кто регулярно присылает донаты для ВСУ и приближает Победу на своем фронте", – написала она.
Самую большую благодарность певица выразила украинским воинам. х она нзвала смелыми и несокрушимыми.
"Спасибо каждому, кто вместе с нами, кто за нас. Конечно, всех не вместить в одном посте, но я хочу, чтобы вы знали, что мы невероятно ценим каждого. Слава Украине!" – написала певица.
Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в помещении, украшенном по-новогоднему: еловыми ветками и гирляндой.
"Настя, а Потап где?" – поинтересовалась подписчица cary1klass, где находится супруг Каменских, рэпер Потап (Алексей Потапенко).
Певица проигнорировала этот вопрос.
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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.
В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.