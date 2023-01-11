Каменских поделилась новым фото без Потапа

Каменских не делится с подписчиками подробностями об отношениях с мужем Фото: potupinastyaf / Instagram

"Это еще одна возможность выразить благодарность нашим волонтерам, помогающим создавать надежный тыл; медикам, которые спасают жизнь даже в темноте; спасителям, для которых каждая жизнь важна; украинским мамам, которые каждый день спасают своих детей, делают все, чтобы уберечь их детство и обеспечить наше будущее; энергетикам, приближающим победу света над тьмой; украинским общинам по всему миру, которые выходят на площади с украинскими флагами и не дают миру забыть о нашей стране; всем, кто регулярно присылает донаты для ВСУ и приближает Победу на своем фронте", – написала она.

Самую большую благодарность певица выразила украинским воинам. х она нзвала смелыми и несокрушимыми.

"Спасибо каждому, кто вместе с нами, кто за нас. Конечно, всех не вместить в одном посте, но я хочу, чтобы вы знали, что мы невероятно ценим каждого. Слава Украине!" – написала певица.

Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в помещении, украшенном по-новогоднему: еловыми ветками и гирляндой.

"Настя, а Потап где?" – поинтересовалась подписчица cary1klass, где находится супруг Каменских, рэпер Потап (Алексей Потапенко).

Певица проигнорировала этот вопрос.