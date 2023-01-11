"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной

"Начинается что-то новое", – написала Ани Лорак.

"Простите, но такое чувство, что он сказал матом (бл...дь)", – прокомментировала подписчица galinashebanova2022.

"Еще один официант", – написала viktoriiashamigolova.

"Что, опять любоФФ?" – спросила oksa_na8646.

Контекст:

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. У пары есть дочь София (2011).

Артистка после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.