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11 января, 2023
 
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"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной

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Ани Лорак разведена
Ани Лорак разведена
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram показала, как обнимается на пляже с мужчиной. Пользователи сети с сарказмом прокомментировали ролик.

"Начинается что-то новое", – написала Ани Лорак.

"Простите, но такое чувство, что он сказал матом (бл...дь)", – прокомментировала подписчица galinashebanova2022.

"Еще один официант", – написала viktoriiashamigolova.

"Что, опять любоФФ?" – спросила oksa_na8646.

Контекст:

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. У пары есть дочь София (2011).

Артистка после 2014 года строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Теги: Ани Лорак, певица, мужчины
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