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09 января, 2023
 
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Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии

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Лорак с 2014 года строит карьеру в РФ, а Налчаджиоглу после полномасштабного вторжения Росии живет и работает в Украине
Лорак с 2014 года строит карьеру в РФ, а Налчаджиоглу после полномасштабного вторжения Росии живет и работает в Украине
Фото: Ани Лорак / Facebook

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу встретился с их 11-летней дочерью Софией в Швейцарии. Совместное фото он разместил 8 января в Instagram Stories.

Налчаджиоглу отметил, что отдыхает в городе Санкт-Галлен. На фото также присутствует его невеста, украинский визажист Лилия Реус и ее дочь от предыдущих отношений.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:

София (2011) – единственная дочь Налчаджиоглу и его бывшей жены Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с Реус. Он живет и работает в Украине.

После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице.

Теги: Ани Лорак, семья, Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
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