Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии

Налчаджиоглу отметил, что отдыхает в городе Санкт-Галлен. На фото также присутствует его невеста, украинский визажист Лилия Реус и ее дочь от предыдущих отношений.

Контекст:

София (2011) – единственная дочь Налчаджиоглу и его бывшей жены Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись.

Сейчас Налчаджиоглу состоит в отношениях с Реус. Он живет и работает в Украине.

После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Налчаджиоглу в одном из своих постов назвал бывшую жену "третьим человеком" и попросил подписчиков не обсуждать ее у него на странице.