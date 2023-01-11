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11 января, 2023
 
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"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте

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Тина Кароль: Я люблю нашу страну и наш мир в ней
Тина Кароль: Я люблю нашу страну и наш мир в ней
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 11 января в Instagram опубликовала кадры своей новой фотосессии.

Тина Кароль позировала в голубом длинном пальто. Она спустила его, засветив плечи, спину и зону декольте.

"Сквозь лихолетье и войну одновременно наша обязанность – быть уже на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия – кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все совершенно. От общества до сервиса. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней", – написала певица.

"Красавица, совершенная, современная женщина, мечта сотен кавалеров. Соблазн для зрелых и для молодых мужчин и парней", – прокомментировал подписчик olegpanov765.

"Настоящая красавица!" – написала mayornikova_yana.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, фотосессия, певица, декольте
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