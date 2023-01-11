"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте

Тина Кароль: Я люблю нашу страну и наш мир в ней Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль позировала в голубом длинном пальто. Она спустила его, засветив плечи, спину и зону декольте.

"Сквозь лихолетье и войну одновременно наша обязанность – быть уже на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия – кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все совершенно. От общества до сервиса. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней", – написала певица.

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"Красавица, совершенная, современная женщина, мечта сотен кавалеров. Соблазн для зрелых и для молодых мужчин и парней", – прокомментировал подписчик olegpanov765.

"Настоящая красавица!" – написала mayornikova_yana.