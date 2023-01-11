"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы

Лопес в розовой спортивной форме, состоящей из топа и шортов, предстала перед камерой. Она показала бицепсы и засветила бюст в декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BODYARMOR (@drinkbodyarmor)

"Ее тело и ее кожа такие превосходные!" – отметила подписчица jjjanjao164.

"Не могу поверить, что ей 53 года! Такая потрясающая!" – написала nobodysugar.