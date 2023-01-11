"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы

Лопес в розовой спортивной форме, состоящей из топа и шортов, предстала перед камерой. Она показала бицепсы и засветила бюст в декольте.
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"Ее тело и ее кожа такие превосходные!" – отметила подписчица jjjanjao164.
"Не могу поверить, что ей 53 года! Такая потрясающая!" – написала nobodysugar.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.