Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
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"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы

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Летом Лопес исполнится 54 года
Летом Лопес исполнится 54 года
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала физическую форму. Видео разместили на Instagram-странице напитка для спортсменов Body Armor.

Лопес в розовой спортивной форме, состоящей из топа и шортов, предстала перед камерой. Она показала бицепсы и засветила бюст в декольте.

"Ее тело и ее кожа такие превосходные!" – отметила подписчица jjjanjao164.

"Не могу поверить, что ей 53 года! Такая потрясающая!" – написала nobodysugar.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: видео, Дженнифер Лопес, актриса, певица, декольте, бюст
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