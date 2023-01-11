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11 января, 2023
 
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48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото

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Егорова проживает в Германии
Егорова проживает в Германии
Фото: natalia_yegorova / Instagram

Проживающая в Германии бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, 48-летняя блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 11 января разместила в Stories Instagram селфи-фото.

Егорова опубликовала фото в формате ролика, сопроводив его музыкой.

Она предстала в бежевом махровом халате. Егорова позировала сидя, засветив босые ноги. 

"Спокойной ночи!" – написала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Виталий Кличко, Германия, селфи, фото, жена, ноги, Наталья Егорова
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