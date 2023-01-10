Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини

Боржемская выбрала модель боди с длинными рукавами и глубокими вырезами в зоне бикини. Фитнес-тренер позировала лежа.

"Успей присоединиться к моей январской программе, здоровому питанию и похудению", – написала она.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.