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02 января, 2023
 
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Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей

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Наталья Егорова: За каждым кризисом, крахом возрождение, новые перспективы и шанс начать все сначала
Наталья Егорова: За каждым кризисом, крахом – возрождение, новые перспективы и шанс начать все сначала
Фото: schirnhofer_photography / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова заявила, что 2022 год стал для нее годом потрясений и переоценки ценностей. Об этом она написала 2 января в Instagram.

"2022 год был для меня годом огромных внутренних и внешних изменений, годом потрясений. Но это был также и год глубочайшей переоценки ценностей, переоценки внутренних установок, выхода за пределы собственного комфорта, – написала она. – За каждым кризисом, крахом – возрождение, новые перспективы и шанс начать все сначала! Желаю, чтобы как можно больше людей стали более счастливыми, любимыми, обрели внутренний покой и последовали за своей мечтой".

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Наталья Кличко, жена, Наталья Егорова
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