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04 января, 2023
 
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48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии

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Егорова мать троих детей
Егорова – мать троих детей
Фото: Natalia Yegorova / Facebook

Проживающая в Германии 48-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Об этом 4 января сообщается на странице проекта в Instagram.

Имя ее партнера не сообщается.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Германия, Наталья Кличко, танцы, Наталья Егорова
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