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02 января, 2023
 
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"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году

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Егорова: Кто будет бегать со мной?
Егорова: Кто будет бегать со мной?
Фото: Natalia Yegorova / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году и разместила ролик 2 января в Instagram.

"Будем в 2023 году спортивными, счастливыми и здоровыми! Кто будет бегать со мной?" – подписала ролик Егорова.

"Хороший пример для подражания", – отреагировали подписчики.

"Красивая женщина", – восхитились фолловеры.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, спорт, Наталья Кличко, Наталья Егорова
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