Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2023
 
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Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой

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Комментируя свое участие в проекте, Егорова заявила, что "всегда хотела это сделать, но не решалась"
Комментируя свое участие в проекте, Егорова заявила, что "всегда хотела это сделать, но не решалась"
Фото: viviane.bier / Instagram

Проживающая в Германии 48-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Всего участие в шоу примет семь пар. Кто будет партнером Егоровой, пока что не сообщается.

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, кто, кроме Егоровой, также выйдет на паркет.

Участие в шоу примет 23-летняя немецкая YouTube-блогер и певица Джулия Боукс. 

За победу в конкурсе будет соревноваться 31-летняя немецкая танцовщица и модель Шарон Баттисте, страдающая аллопецией.

Участие в танцевальном проекте примет 25-летняя немецкая модель Алекс Мэрайя Петер. В 21 год она объявила, что является трансгендером, а затем сменила пол, став женщиной.

Среди конкурсанток заявлена 33-летняя немецкая актриса Криссанти Кавази.

Вместе с Егоровой за первенство будет бороться немецкий кулинарный блогер Сайли.

Продюсеры шоу также утвердили для участия в шоу проживающую в Великобритании 22-летнюю российско-немецкую модель Анну Ермакову, которая известна как рожденная вне брака дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой.

Со своими подписчиками в Instagram Ермакова часто общается на русском языке. В профиле Ермаковой приоритетно указана ее принадлежность к России.

Среди мужчин-участников заявлен 36-летний немецкий телеведущий Йенс Кноссалла.

Его соперником стал 24-летний немецкий блогер Юнес Зару.

На паркет также выйдет 40-летний немецкий гандболист Михаэль Краус.

В списке участников заявлен 41-летний немецкий комик Абделькарим.

Соревноваться за победу в танцевальном шоу будет 35-летний немецкий гимнаст Филипп Бой.

И 46-летний турецкий повар Али Гюнгермюш.

Также среди участников проекта указан 28-летний немецкий гипнотизер Тимон Краузе.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Комментируя свое участие в проекте, Егорова заявила, что "всегда хотела это сделать, но не решалась".

Теги: Германия, Наталья Кличко, танцы, Борис Беккер, Наталья Егорова
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