Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, кто, кроме Егоровой, также выйдет на паркет.
Участие в шоу примет 23-летняя немецкая YouTube-блогер и певица Джулия Боукс.
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За победу в конкурсе будет соревноваться 31-летняя немецкая танцовщица и модель Шарон Баттисте, страдающая аллопецией.
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Участие в танцевальном проекте примет 25-летняя немецкая модель Алекс Мэрайя Петер. В 21 год она объявила, что является трансгендером, а затем сменила пол, став женщиной.
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Среди конкурсанток заявлена 33-летняя немецкая актриса Криссанти Кавази.
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Вместе с Егоровой за первенство будет бороться немецкий кулинарный блогер Сайли.
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Продюсеры шоу также утвердили для участия в шоу проживающую в Великобритании 22-летнюю российско-немецкую модель Анну Ермакову, которая известна как рожденная вне брака дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой.
Со своими подписчиками в Instagram Ермакова часто общается на русском языке. В профиле Ермаковой приоритетно указана ее принадлежность к России.
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Среди мужчин-участников заявлен 36-летний немецкий телеведущий Йенс Кноссалла.
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Его соперником стал 24-летний немецкий блогер Юнес Зару.
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На паркет также выйдет 40-летний немецкий гандболист Михаэль Краус.
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В списке участников заявлен 41-летний немецкий комик Абделькарим.
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Соревноваться за победу в танцевальном шоу будет 35-летний немецкий гимнаст Филипп Бой.
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И 46-летний турецкий повар Али Гюнгермюш.
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Также среди участников проекта указан 28-летний немецкий гипнотизер Тимон Краузе.
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Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.
18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.
Комментируя свое участие в проекте, Егорова заявила, что "всегда хотела это сделать, но не решалась".