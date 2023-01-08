Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой

Комментируя свое участие в проекте, Егорова заявила, что "всегда хотела это сделать, но не решалась" Фото: viviane.bier / Instagram

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, кто, кроме Егоровой, также выйдет на паркет.

Участие в шоу примет 23-летняя немецкая YouTube-блогер и певица Джулия Боукс.

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За победу в конкурсе будет соревноваться 31-летняя немецкая танцовщица и модель Шарон Баттисте, страдающая аллопецией.

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Участие в танцевальном проекте примет 25-летняя немецкая модель Алекс Мэрайя Петер. В 21 год она объявила, что является трансгендером, а затем сменила пол, став женщиной.

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Среди конкурсанток заявлена 33-летняя немецкая актриса Криссанти Кавази.

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Вместе с Егоровой за первенство будет бороться немецкий кулинарный блогер Сайли.

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Продюсеры шоу также утвердили для участия в шоу проживающую в Великобритании 22-летнюю российско-немецкую модель Анну Ермакову, которая известна как рожденная вне брака дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера и российской модели Анжелы Ермаковой.

Со своими подписчиками в Instagram Ермакова часто общается на русском языке. В профиле Ермаковой приоритетно указана ее принадлежность к России.

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Среди мужчин-участников заявлен 36-летний немецкий телеведущий Йенс Кноссалла.

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Его соперником стал 24-летний немецкий блогер Юнес Зару.

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На паркет также выйдет 40-летний немецкий гандболист Михаэль Краус.

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В списке участников заявлен 41-летний немецкий комик Абделькарим.

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Соревноваться за победу в танцевальном шоу будет 35-летний немецкий гимнаст Филипп Бой.

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И 46-летний турецкий повар Али Гюнгермюш.

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Также среди участников проекта указан 28-летний немецкий гипнотизер Тимон Краузе.

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