"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу

Егорова: Я так взволнована и до сих пор не могу поверить Фото: Natalia Yegorova / Facebook

"Я так взволнована и до сих пор не могу поверить. Я смогу попробовать что-то новое, что-то, что всегда хотела сделать, но никогда не решалась. Это невероятно тяжелая работа! Но я готовлюсь к этому", – написала она.

О том, кто стал ее партнером на проекте, пока что не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)