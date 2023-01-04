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04 января, 2023
 
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"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес

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Ефросинина призналась, что приезжает в Украину, когда муж находится на ротации
Ефросинина призналась, что приезжает в Украину, когда муж находится на ротации
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что ее муж, украинский бизнесмен Тимур Хромаев после полномасштабного вторжения РФ в Украину почти полностью лишился своего бизнеса. Об этом она рассказала в интервью, которое 4 января вышло на YouTube-канале украинской ведущей Наташи Влащенко.

"В июне он поставил меня перед фактом, что он подался в добровольческий отряд, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Это был достаточно тяжелый период", – сказала ведущая.

Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

"Его бизнес сильно пострадал. Почти все, что было отстроено после того, как он оставил чиновническую деятельность, находилось в зоне, которая была оккупирована. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены,  призналась ведущая. – Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет, – это пойти защищать Украину".

Ефросинина призналась, что приезжает из Польши в Украину, когда муж находится на ротации.

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась) 16 февраля 2004 года, и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).

До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Теги: война России против Украины, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
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