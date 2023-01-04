"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес

"В июне он поставил меня перед фактом, что он подался в добровольческий отряд, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Это был достаточно тяжелый период", – сказала ведущая.

Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

"Его бизнес сильно пострадал. Почти все, что было отстроено после того, как он оставил чиновническую деятельность, находилось в зоне, которая была оккупирована. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены, – призналась ведущая. – Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет, – это пойти защищать Украину".

Ефросинина призналась, что приезжает из Польши в Украину, когда муж находится на ротации.