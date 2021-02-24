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Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

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Хромаев был назначен на должность главы Нацкомисии по ценным бумагам в январе 2015 года
Хромаев был назначен на должность главы Нацкомисии по ценным бумагам в январе 2015 года
Фото: Timur Khromaev / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля подписал указ №68/2021 об увольнении с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева. 

Причиной увольнения Хромаева назвали окончание срока его полномочий.

Следующим указом №69/2021 глава государства назначил нового руководителя Нацкомиссии, им стал Руслан Магомедов.

Хромаев с августа 1997-го по апрель 2001 года работал в Министерстве финансов Украины. 

После в течение двух лет занимал должность заместителя председателя правления банка "НРБ-Украина". В 2002 году Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании "Арта". В 2013 году бизнесмен стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc.  

30 января 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Хромаева главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, увольнение, Тимур Хромаев, назначение
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