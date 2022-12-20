"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram

Ефросинина: Накрыло то, что это г..., которое кидало жалобы, победило Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни. Но больше накрыло то, что это г..., которое кидало жалобы, победило", – написала ведущая.

Она призналась, что обратилась за помощью к помощнице вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, а спустя четыре дня после этого ей помогли вернуть доступ к микроблогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)