"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram

"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни. Но больше накрыло то, что это г..., которое кидало жалобы, победило", – написала ведущая.
Она призналась, что обратилась за помощью к помощнице вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, а спустя четыре дня после этого ей помогли вернуть доступ к микроблогу.
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На страницу Ефросининой в Instagram подписано 2 млн фолловеров. Ведущая рассказывает подписчикам, в том числе и из РФ, правду о российской агрессии против Украины.
Ранее на блокировку своего микроблога жаловалась украинская певица Оля Полякова. Ей также удалось возобновить доступ благодаря Министерству цифровой информации.