"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе

"Прости, малая", – написала Ефросинина.

На фото певица запечатлена на улице в кресле – она позирует, закутавшись с головой в плед.

Контекст:

Полякова и Ефросинина вместе ведут шоу на YouTube. Первый выпуск их совместного проекта "Взрослые девочки" вышел 3 сентября 2021 года. В программе Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

10 июля 2022 года Ефросинина и Полякова в новом выпуске своего шоу заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова". Это заявление вызвало критику в сети. 16 сентября новый выпуск шоу вышел с названием на украинском языке "Дорослі дівчата", которое ведущие вели уже на украинском языке.