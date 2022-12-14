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14 декабря, 2022
 
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"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефросинина и Полякова вместе ведут шоу на YouTube
Ефросинина и Полякова вместе ведут шоу на YouTube
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 13 декабря, отвечая на вопросы подписчиков, разместила в сети ранее неопубликованное фото украинский певицы Оли Поляковой.

"Прости, малая", – написала Ефросинина.

На фото певица запечатлена на улице в кресле – она позирует, закутавшись с головой в плед.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

Полякова и Ефросинина вместе ведут шоу на YouTube. Первый выпуск их совместного проекта "Взрослые девочки" вышел 3 сентября 2021 года. В программе Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

10 июля 2022 года Ефросинина и Полякова в новом выпуске своего шоу заявили, что не будут переходить на украинский язык, так как "словарный запас у них недостаточен, чтобы свободно изъясняться в эфире, не подбирая слова". Это заявление вызвало критику в сети. 16 сентября новый выпуск шоу вышел с названием на украинском языке "Дорослі дівчата", которое ведущие вели уже на украинском языке.

Теги: Оля Полякова, Маша Ефросинина
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