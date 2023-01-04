Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов

"Я в политику не пойду сто процентов, – заявил он. – Я не буду никогда во власти".
Дианов признался, что любит работать руками.
"Металлообробка, станки фрезерные, токарные – это мое, – подытожил он. – Я не хочу заниматься тем, что мне не нравится. Я не буду ни чиновником никаким никогда в жизни. Я уверен, это не мое".
Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.
21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.
Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: у него была серьезная травма руки, в ней не хватало 4 см кости. В середине декабря Дианова прооперировали в США.