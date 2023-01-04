Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов

Дианов: Я не хочу заниматься тем, что мне не нравится Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

"Я в политику не пойду сто процентов, – заявил он. – Я не буду никогда во власти".

Дианов признался, что любит работать руками.

"Металлообробка, станки фрезерные, токарные – это мое, – подытожил он. – Я не хочу заниматься тем, что мне не нравится. Я не буду ни чиновником никаким никогда в жизни. Я уверен, это не мое".