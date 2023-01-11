Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
Новости

"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам

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Никитюк не признается, есть ли у нее любовные отношения
Никитюк не признается, есть ли у нее любовные отношения
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 10 января в Instagram Stories поделилась снимком своего коллеги Сергея Притулы с заголовком статьи о том, что он прокомментировал слухи о романе с Никитюк.

"Не вздумай ничего комментировать", – предупредила телеведущая.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Также Никитюк поделилась постом украинского блогера Богдана Буше. Он  рядом со своим снимком опубликовал заголовок материала: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей".

"Ну что же, придется рассказать о своих отношениях", – отметил Буше.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк разместила также пост украинского блогера-гомосексуала Олега Машуковского. Тот заявил, что у него были отношения с девушкой – Никитюк.

"Это было задолго до Притулы и Буше", – отметил он.

Никитюк отреагировала на пост.

"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки", – призвала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Личную жизнь Никитюк не комментирует.

Украинский ведущий Слава Демин в сентябре 2022 года заявил, что не знает, есть ли у Никитюк мужчина. "Я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – добавил он.


Теги: телеведущая, Сергей Притула, блогеры, Леся Никитюк, мужчины
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