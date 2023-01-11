"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам

"Не вздумай ничего комментировать", – предупредила телеведущая.
Также Никитюк поделилась постом украинского блогера Богдана Буше. Он рядом со своим снимком опубликовал заголовок материала: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей".
"Ну что же, придется рассказать о своих отношениях", – отметил Буше.
Никитюк разместила также пост украинского блогера-гомосексуала Олега Машуковского. Тот заявил, что у него были отношения с девушкой – Никитюк.
"Это было задолго до Притулы и Буше", – отметил он.
Никитюк отреагировала на пост.
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки", – призвала она.
Личную жизнь Никитюк не комментирует.
Украинский ведущий Слава Демин в сентябре 2022 года заявил, что не знает, есть ли у Никитюк мужчина. "Я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУшникам", – добавил он.