"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам

Никитюк не признается, есть ли у нее любовные отношения Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Не вздумай ничего комментировать", – предупредила телеведущая.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

Также Никитюк поделилась постом украинского блогера Богдана Буше. Он рядом со своим снимком опубликовал заголовок материала: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей".

"Ну что же, придется рассказать о своих отношениях", – отметил Буше.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк разместила также пост украинского блогера-гомосексуала Олега Машуковского. Тот заявил, что у него были отношения с девушкой – Никитюк.

"Это было задолго до Притулы и Буше", – отметил он.

Никитюк отреагировала на пост.

"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки", – призвала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram