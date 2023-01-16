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16 января, 2023
 
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"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова

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Гордон: Певица ртом Чичерина и Шариков. Мне кажется, что они родственники?
Гордон: Певица ртом Чичерина и Шариков. Мне кажется, что они родственники?
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 15 января опубликовал коллаж, состоящий из изображений российской певицы, кремлевской пропагандистки Юлии Чичериной и героя фильма "Собачье сердце" Полиграфа Шарикова.

"Певица ртом Чичерина и Шариков. Мне кажется, что они родственники?" – написал Гордон.

"В точку", – прокомментировал российский актер Алексей Панин.

"Морда "Мисс Рассея". Нужно быть честными, отправлять на конкурс красоты соответствующих реальному положению особей", – отметила подписчица misskettycherry.

Контекст:

"Собачье сердце" – фильм по одноименной повести писателя Михаила Булгакова. Главный герой – Полиграф Шариков – результат эксперимента профессора Преображенского, сделавшего пересадку человеку сердца собаки.

Чичерина была одной из первых российских артисток, которые посетили оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она постоянно приезжает на оккупированный Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.

В мае 2017 года она получила паспорт "ЛНР"

22 марта 2022 года украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала ролик, в котором Чичерина в окружении мужчин срезает украинский флаг на здании мэрии Энергодара Запорожской области.

Жители Бердянска, Энергодара (Запорожская область), Херсона и Каховки (Херсонская область), находящихся под контролем российских военных, 20 марта вышли на проукраинские акции. В Энергодаре против оккупантов выступили 1500 местных жителей. С августа 2022 года оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину.

Теги: Дмитрий Гордон, пропаганда, Юлия Чичерина, певица
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