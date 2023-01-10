"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют

Участницы видео, загадав желания, залезли под стол. По команде одной из пенсионерок они повторили по три раза: "рис", "гречка", "овес".
Затем одна из пенсионерок в матерной форме спросила, как их туда занесло. После этого остальные россиянки громко рассмеялись.
"Русские праздничные забавы. Какие же мы разные!" – написал Гордон.
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"Это дурдом", – прокомментировала подписчица elena.hapiienko.
"Боже, какие конченые", – написала so_fiia1311.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.