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10 января, 2023
 
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"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют

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Гордон: Русские праздничные забавы. Какие же мы разные!
Гордон: Русские праздничные забавы. Какие же мы разные!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 10 января опубликовал ролик, снятый россиянками во время застолья.

Участницы видео, загадав желания, залезли под стол. По команде одной из пенсионерок они повторили по три раза: "рис", "гречка", "овес".

Затем одна из пенсионерок в матерной форме спросила, как их туда занесло. После этого остальные россиянки громко рассмеялись.

"Русские праздничные забавы. Какие же мы разные!" – написал Гордон.

"Это дурдом", – прокомментировала подписчица elena.hapiienko.

"Боже, какие конченые", – написала so_fiia1311.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, пенсионеры, застолье, ролик, россияне
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