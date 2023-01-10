"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют

Участницы видео, загадав желания, залезли под стол. По команде одной из пенсионерок они повторили по три раза: "рис", "гречка", "овес".

Затем одна из пенсионерок в матерной форме спросила, как их туда занесло. После этого остальные россиянки громко рассмеялись.

"Русские праздничные забавы. Какие же мы разные!" – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Это дурдом", – прокомментировала подписчица elena.hapiienko.

"Боже, какие конченые", – написала so_fiia1311.