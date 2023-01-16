"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди

"Хочу домой... Хочу, чтобы каждый день – доброе утро, хочу любить, работать, дочь и независимую Украину", – написала она.

Мишина сделала зеркальное селфи в ванной. Актриса выбрала трусы с глубоким выкатом спереди, на животе, засветив пуп.