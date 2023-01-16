"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований

На снимках Бех-Романчук запечатлена в микрошортах и топе цветов украинского флага. Автор фото: Диего Мензи.

"Это никогда не будет легко! Все в ваших руках и движениях", – написала спортсменка.

Бех-Романчук указала локацию: Мюнхен (Германия).

"Красивая и сильная", – прокомментировала пост подписчица olawizor.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук выборола золотую медаль на по соревнованиях в тройном прыжке.