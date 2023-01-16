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16 января, 2023
 
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"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований

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Бех-Романчук: Это никогда не будет легко! Все в ваших руках и движениях
Бех-Романчук: Это никогда не будет легко! Все в ваших руках и движениях
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 14 января в Instagram опубликовала снимки, сделанные на чемпионате Европы по легкой атлетике в августе 2022 года.

На снимках Бех-Романчук запечатлена в микрошортах и топе цветов украинского флага. Автор фото: Диего Мензи.

"Это никогда не будет легко! Все в ваших руках и движениях", – написала спортсменка.

Бех-Романчук указала локацию: Мюнхен (Германия).  

"Красивая и сильная", – прокомментировала пост подписчица olawizor.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук выборола золотую медаль на по соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спорт, спортсмены, соревнования, Марина Бех-Романчук
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"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
"Красивая и сильная". 27-летняя Бех-Романчук в микрошортах и топе цветов украинского флага показала фото с соревнований
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