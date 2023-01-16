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16 января, 2023
 
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"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице

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Белодед: Спасибо, Миттерзилль! Отличный опыт, спортсмены высокого уровня и просто потрясающая зимняя атмосфера
Белодед: Спасибо, Миттерзилль! Отличный опыт, спортсмены высокого уровня и просто потрясающая зимняя атмосфера
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 14 января разместила в Instagram подборку снимков, снятых на тренировочном сборе в Миттерзилле (Австрия).

"Спасибо, Миттерзилль! Отличный опыт, спортсмены высокого уровня и просто потрясающая зимняя атмосфера", – написала она.

На последнем снимке в подборке Белодед засветила синяки на лице.

"Принцесса дзюдо", – прокомментировал подписчик legio1987.

"Дзюдо – это непросто. Совсем не просто!" – отметил tonigarciaxx.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: дзюдо, спортсмены, Дарья Белодед, тренировка
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